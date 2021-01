La Juventus è in ansia per le condizioni di Dybala. Urge un attaccante: ecco tutte le idee dei bianconeri

La Juventus è in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo, della sfida contro il Sassuolo, al 42esimo del primo tempo. Come raccontato, il giocatore ex Palermo ha accusato un problema muscolare alla coscia ma a preoccupare è soprattutto la distorsione al ginocchio. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma la stagione ricca di impegni, concentrati in pochi giorni, spingono la Juventus a guardarsi attorno, alla ricerca di un nuovo attaccante.

Calciomercato Juventus, da Gomez a Milik: le idee bianconere

Un profilo che continua a piacere è Gomez ma l’Atalanta, ad oggi, non ha ancora deciso di abbassare le proprie pretese. Servono circa 8-10 milioni di euro, cifra considerata troppo alta vista anche l’età del calciatore, non più giovanissimo. Vanno tenuti d’occhio, come raccontato, anche i profili di Scamacca e Graziano Pellé.

Sul taccuino della Juventus c’è anche il nome di Depay. I rapporti tra i francesi e i bianconeri sono ottimi e Paratici ha la carta De Sciglio da potersi giocare. Attenzione, però, all’Inter di Antonio Conte che sta pensando all’olandese: i nerazzurri potrebbero provarci già a gennaio con in mano un gruzzoletto dalle cessioni o in estate quando sarà libero. Juventus e Inter sono dunque pronte a sfidarsi su più tavoli: non va dimenticata, infatti, anche la situazione legata a Milik. Per il polacco non è escluso un tentativo dell’ultimo momento a fine mercato ma il Napoli difficilmente farà sconti. L’incontro in settimana dell’entourage di Milik sia con i bianconeri che con i nerazzurri, aiuterà certamente a fare chiarezza sul suo futuro.