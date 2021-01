Fabio Paratici ha parlato prima del big match Milan-Juventus valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Focus sul calciomercato con il possibile ritorno di Quagliarella

“Questa è una grande partita, loro sono meritatamente primi in classifica. Giochiamo pensando di gara in gara, la classifica la guarderemo a marzo e vedremo se avremo fatto bene o meno”. Così Paratici a ‘Sky Sport’ prima di Milan-Juventus: “Le assenze ce le hanno tutti in questo momento, bisogna adeguarsi – ha aggiunto il Managing Director bianconero in riferimento ai tanti indisponibili – Siamo dei fortunati noi del calcio, la viviamo con grande senso di responsabilità e pensiamo di avere una rosa competitiva per giocarcela al meglio delle nostre possibilità”.

“Come la sta vivendo Pirlo? Andrea credo che sia il più abituato di tutti qua dentro ad allenare e giocare partite di questo genere – ha risposto Paratici – Il mister vede i giocatori tutti i giorni in allenamento, più di chiunque altro e credo che scelga chi sta meglio con grande serenità. Dybala? Tutti i grandi giocatori giocano sempre con tanta pressione addosso. Paulo è abituato, gioca con noi da tanti anni e penso sia abituato. Sono convinto che cercherà di giocare un grande Milan-Juventus”.

Calciomercato Juventus, Paratici e la pista Quagliarella: “Riconoscenti coi giocatori che sono stati con noi”

Chiosa sul mercato, con tanto di apertura al ritorno di Quagliarella, oggi rimasto in panchina in Sampdoria-Inter: “Con i giocatori che sono stati con noi siamo sempre molto riconoscenti. Il mercato non è dettato solo dalle difficoltà economiche, ma anche dalle necessità”.