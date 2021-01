DIRETTA Serie A, Milan-Juventus: le formazioni ufficiali | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Giuseppe Meazza’ tra le squadre di Pioli e Pirlo in tempo reale

Il Milan e la Juventus si affrontano nel big match che chiude la sedicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Pioli puntano a centrare la quarta vittoria di fila per blindare il primo posto in classifica e portare a 13 punti il vantaggio sulla ‘Vecchia Signora’. I bianconeri di Pirlo, invece, sono costretti a vincere per non rischiare di trovarsi già fuori dalla corsa allo scudetto. Calciomercato.it vi offre la super sfida di ‘San Siro’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao. All.: Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All.: Pirlo

CLASSIFICA: