Il tecnico della Sampdoria non smentisce il possibile ritorno di Quagliarella alla Juventus: “La chiamata gli farà sicuramente piacere”

A poche ore dalla partita di ‘San Siro’, che potrebbe essere già decisiva per la stagione della Juventus, impazzano le voci di mercato. Come rivelato da Andrea Pirlo, i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante low-cost che possa arrivare a Torino ed essere a disposizione il prima possibile. Qualcuno che conosca già l’ambiente, magari. Uno come Fabio Quagliarella. Come raccontato da ‘Calciomercato.it‘, infatti, anche il bomber di Castellammare di Stabia rientra fra la lista dei papabili per il quarto posto in attacco della Juventus. Oggi in conferenza stampa Claudio Ranieri non ha smentito la notizia del possibile ritorno di Quagliarella a Torino, anzi.

Calciomercato Juventus, Ranieri: “Quagliarella a Torino? Gli farebbe piacere”

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico della Sampdoria ha parlato anche della possibilità che Fabio Quagliarella torni a giocare sotto la ‘Mole’, sponda bianconera. “Questo per lui è un grande premio, indipendentemente da come andrà a finire. Compiere 38 anni a fine gennaio ed essere chiamato da un grande club gli farà sicuramente piacere”. Infine, Ranieri ha chiosato: “Aspetteremo l’evoluzione degli eventi e vedremo”. Insomma, la possibilità che Quagliarella possa completare il parco attaccanti composto da Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata sembra essere sempre più concreta. Inoltre, come si è visto nel corso della sfida di campionato fra Juventus e Sampdoria, fra Quagliarella e Pirlo c’è grande feeling.