Pirlo perde Morata anche per il big match contro il Milan: l’attaccante spagnolo della Juventus potrebbe rientrare nella sfida del 17 gennaio con l’Inter

La Juventus torna alla vittoria e ne rifila quattro all’Udinese nel posticipo della 15° giornata di Serie A. A segno il solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, oltre a Chiesa e Paulo Dybala, che si sblocca dopo sei mesi anche tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Il numero dieci è sceso in campo da titolare al posto di Alvaro Morata, fermato alla viglia del match da un problema muscolare.

Juventus, non solo Milan: le partite che salterà Morata

Non arrivano buone notizie per l’attaccante spagnolo, dopo il pessimismo mostrato da Pirlo al termine della sfida contro i friulani di Gotti. L’ex Atletico Madrid non ci sarà mercoledì nella partitissima contro il Milan e stando a ‘Tuttosport’ rischia di saltare anche le gare con Sassuolo in campionato e Genoa in Coppa Italia. Decisivi saranno gli esami al quale si sottoporrà Morata nelle prossime ore, dopo il risentimento muscolare alla coscia destra accusato nell’allenamento di venerdì che potrebbe fermarlo per 7-10 giorni. L’ipotesi più probabile al momento per la Juve e Pirlo è quella di riavere a disposizione Morata nell’altro big match di San Siro del 17 gennaio contro l’Inter.