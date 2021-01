Alvaro Morata salterà la sfida di questa sera con l’Udinese: le ultime sull’infortunio lo vedono in forte dubbio per Milan-Juventus

La Juventus affronterà questa sera l’Udinese nella gara che chiuderà il programma della quindicesima giornata di Serie A. Una sfida che Pirlo dovrà affrontare senza Alvaro Morata, fermo ai box per un affaticamento muscolare. L’attaccante spagnolo molto probabilmente salterà anche la sfida di mercoledì con il Milan. Lo staff medico dei bianconeri sta valutando in queste ore se sottoporre il calciatore ad esami strumentali nella giornata di domani, per capire l’entità del problema fisico accusato nell’allenamento di ieri.

Difficile che Morata possa essere disponibile per il big match dell'Epifania a San Siro: probabile che alla fine la decisione di Pirlo e dello staff medico sia di risparmiare il calciatore, anche per evitare possibili ricadute o peggiorare la situazione.

Attacco quindi già scritto per Pirlo con Ronaldo che sarà affiancato da Paulo Dybala sia questa sera che, con ogni probabilità mercoledì contro i rossoneri. Per l’argentino una duplice occasione per riprendersi la Juventus.