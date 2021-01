Ancora una volta non sarà della partita questa sera Adrien Rabiot. Impazza la polemica sui social network da parte dei tifosi

In vista della gara di questa sera la Juventus ha lasciato fuori dalla lista dei convocati Adrien Rabiot, centrocampista francese attorno al quale è stato montato un caso relativo ad una squalifica da scontare. Con la decisione relativa alla sfida da recuperare contro il Napoli l’ex PSG potrebbe dover recuperare proprio quel turno di squalifica. Prevale quindi la linea della prudenza in casa Juve che lo aveva già escluso precauzionalmente contro la Fiorentina prima della sosta. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Juventus-Udinese, i convocati di Pirlo: assenza pesante

Una situazione particolare che ha scatenato ire ed ironie dei tifosi sui social.

