La Juventus ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Udinese. Out Alvaro Morata per stasera: il motivo

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese in programma questa sera allo ‘Stadium’. Spicca l’assenza di Alvaro Morata che come confermato da una nota della stessa società bianconera: “Non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri”.

Ecco l’elenco completo dei convocati di Pirlo per Juventus-Udinese:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.