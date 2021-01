Il calciomercato Juventus cerca un colpo in attacco, sono ore decisive per lo svincolato Pellè

Graziano Pellè si svincola ed è pronto a tornare in Europa. L’esperienza in Cina è stata positiva ma ora l’attaccante 35enne potrebbe decidere di chiudere in Occidente la sua carriera. Così, tra le società nostrane più interessate ci sono la Juventus e l’Inter. Proprio i bianconeri cercano velocemente un elemento valido che possa sostituire Morata al fianco di Cristiano Ronaldo e Pellè non è l’unico profilo al vaglio di Paratici.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo ‘chiama’ Giroud: “Potrebbe farci comodo”

Calciomercato Juventus, Pellè svincolato: momenti decisivi per il suo futuro

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Pazienza: “Alla Juve mancano i leader. Inter favorita per lo Scudetto”

Non è escluso, riporta ‘Tuttosport’, che la Juventus un colpo possa metterlo a segno già nei prossimi giorni. Pellè piace anche al West Ham e nel giro di pochi giorni, se non di ore, potrebbe vivere novità decisive. I bianconeri, dal canto loro, seguono anche Giroud e Llorente ma potrebbero fare un tentativo per Pellè prima di chiudere per un altro attaccante.