Calciomercato Juventus, Pirlo ‘chiama’ Giroud: “Potrebbe farci comodo”

Pirlo invoca un attaccante in più per la seconda metà della stagione, soprattutto dopo l’infortunio di Morata

La Juventus vince contro l’Udinese 4-1, ma Andrea Pirlo deve fronteggiare l’emergenza offensiva: contro il Milan potrebbe non esserci Morata, quindi le scelte in attacco sono obbligate, con Ronaldo e Dybala. Per il calciomercato di gennaio bisognerà affondare un colpo decisivo nel reparto offensivo e il tecnico bianconero ne ha parlato nel post-gara a ‘SkySport’ e ‘Dazn’: “Ne stiamo parlando, con la società abbiamo già discusso di cosa fare. È sempre difficile trovare il giocatore adatto, però magari una punta ci potrà servire. Giroud ci potrebbe anche far comodo, ma di questo se ne occupa Paratici”.

Nei giorni scorsi era emersa anche la possibilità di riportare in bianconero Llorente, affare da poter chiudere dopo la Supercoppa contro il Napoli: l’affare, però, non sembra destinato a decollare, con Paratici che potrebbe, a questo punto, spingere sull’arrivo di Giroud. Con un contratto in scadenza a fine stagione, l’attaccante francese può lasciare il Chelsea già a gennaio a cifre molto contenute, senza dover attendere la fine della stagione e il suo arrivo a parametro zero a Torino.