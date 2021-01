Calciomercato Juventus, il Napoli dice no per Llorente

Calciomercato Juventus, frenata nella trattativa per Llorente con il Napoli: gli azzurri intendono cedere solo alle loro condizioni

La Juventus alla ricerca di un attaccante, il profilo che i bianconeri cercano per la prima linea è quello di un ricambio per Morata a costi accessibili. La punta che vuole Pirlo dovrà essere in grado di fornire un contributo da subentrato e non avere ambizioni di titolarità. Uno dei nomi caldi del momento è Llorente, ma la trattativa con il Napoli si complica.

Secondo ‘Todo Fichajes’, infatti, gli azzurri non intendono privarsi dello spagnolo in saldo. De Laurentiis, presidente partenopeo, per lasciarlo andare, per di più a una diretta rivale, chiede un indennizzo per il suo cartellino. L’esborso di una qualsiasi cifra, di contro, non viene ritenuto congruo dai bianconeri, per un giocatore di 35 anni e in scadenza di contratto tra sei mesi.