Juventus a caccia di un attaccante, Llorente il primo nome, l’alternativa porta allo svincolato Pellè

Serve un attaccante per la panchina. Una prima punta fisica, da alternare a Morata, che non faccia storie se stia seduto troppo a bordocampo. L’idea della Juventus sul mercato è chiara: manca un centravanti e si cerca la giusta occasione. Milik continua a piacere, ma è una pista possibile per giugno, soprattutto se il Napoli dovesse continuare a tenere alte le richieste. In cima alla lista delle pretendenti del polacco c’è l’Atletico Madrid, ma attenzione anche all’Olympique Marsiglia.

Il primo nome resta dunque Fernando Llorente, centravanti in uscita dal Napoli che tornerebbe volentieri in bianconero. Il basco è diventato un’idea anche del Milan, ma la Juventus sarebbe la destinazione preferita. Oltre a Llorente sono però altri i nomi sul piatto: da Pavoletti a Depay, che però vuole restare a Lione sino alla fine della stagione. Secondo ‘Tuttosport’ però, l’alternativa più valida allo spagnolo è al momento Graziano Pellè. Il centravanti leccese è attualmente svincolato dopo l’esperienza in Cina allo Shandong Luneng con cui ha vinto la coppa nazionale. E sembra che con il suo entourage ci sia stato più di un pour parler. Pellè è un nome che piace e che potrebbe rappresentare la giusta occasione. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse del West Ham e di club degli Emirati Arabi.