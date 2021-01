Memphis Depay verosimilmente resterà al Lione e non approderà né alla Juventus, né al Barcellona. I dettagli

La Juventus è alla ricerca di un colpo in attacco e uno dei nomi nell’agenda del ds Paratici è quello di Memphis Depay. Il club bianconero sarebbe ben contento di sfruttare l’opportunità di ingaggiarlo a zero, o comunque solo con un indennizzo, vista la scadenza nel contratto nel 2021. Sul giocatore è forte anche il Barcellona, con Ronald Koeman che vorrebbe portarlo in Catalogna.

Tuttavia, secondo quanto riferito da ‘Le Parisien‘, probabilmente il Lione non cederà Depay. La possibilità di mandarlo via a gennaio, avrebbe consentito all’OL di incassare quantomeno qualcosina riguardo il cartellino. L’infortunio al braccio di Moussa Dembélé ha però complicato i piani del club francese e anche di Juventus e Barcellona. L’attaccante olandese potrebbe ugualmente restare in Francia, nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno.