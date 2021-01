CM.IT | Milik, il punto tra Marsiglia, Atletico e le richieste del Napoli

Si aggiunge anche il Marsiglia alla corsa per Milik, che attende l’esito della trattativa fra Napoli e Atletico Madrid: le ultime di CM.IT

Archiviati i festeggiamenti per l’inizio del 2021, stiamo per rituffarci nel campionato e in una sessione di calciomercato che promette di sorprenderci. Il caso Arkadiusz Milik è tornato prepotentemente d’attualità negli ultimi giorni e in questo weekend potrebbero esserci sviluppi importanti. L’entourage del polacco anche oggi è stato in contatto con il Napoli, che non ha ancora abbassato le pretese per il suo cartellino, la cui valutazione resta di 15 milioni di euro. La trattativa più calda, quella con l’Atletico Madrid, rischia di raffreddarsi se le parti non dovessero avvicinarsi nei prossimi giorni, visto che Simeone non vorrà attendere a lungo il sostituto di Diego Costa. I colchoneros potrebbero aumentare a breve la loro offerta (che ad oggi non supera gli 8 milioni), ma serve un passo anche dei partenopei.

Calciomercato Napoli, nuovo scenario: anche il Marsiglia su Milik

Nelle ultime ore, per Milik si è parlato anche di Marsiglia: l’interesse è concreto, però non ha trovato terreno fertile dal punto di vista del calciatore. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i francesi stanno sondando il terreno da oltre un mese per la punta, che attende l’esito delle negoziazioni con l’Atletico e non accetterà di legarsi a lungo termine con un club di Ligue 1. In vista di giugno, l’ex Ajax ha sul tavolo le offerte di diversi top-club pronti ad ingaggiarlo a parametro zero (tra i quali, in Serie A, resta l’onnipresente Juventus, oltre alla Roma), un’occasione irripetibile per la sua carriera, che costerebbe però un anno intero da vivere in tribuna. Un sacrificio enorme, ma ancora evitabile: la sessione invernale è appena iniziata.