Napoli e Milik, confermate le anticipazioni di CM.IT: si va in tribunale

Confermate le indiscrezioni di Calciomercato.it: sarà battaglia legale tra il Napoli e Arkadiusz Milik. Gli aggiornamenti

Continua senza esclusione di colpi il muro contro muro tra Arkadiusz Milik e il Napoli. Trovano conferme oggi, infatti, le anticipazioni di Calciomercato.it sulla battaglia legale che il club ha intenzione di intraprendere nei confronti del suo giocatore per danni d’immagine.

Napoli, sarà battaglia legale con Milik

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la società chiederà un milione di euro al giocatore a causa dell’ammutinamento del 5 novembre 2019 e di una pubblicità non autorizzata a un ristorante di Katowice.

Il polacco, da parte sua, ha minacciato la messa in mora in quanto non ha ricevuto ancora lo stipendio di ottobre, corrisposto invece a tutti gli altri compagni di squadra. Un contesto difficile che complica anche la trattativa con l’Atletico Madrid di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. De Laurentiis continua a chiedere circa 15 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante, gli spagnoli ne offrono 10 in meno. Siamo ancora lontanissimi.