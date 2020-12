Il vice Morata potrebbe essere Pavoletti. Affare Juventus-Cagliari con dentro il terzino statunitense Reynolds, che i bianconeri sta provando a prendere

Pirlo vuole un vice Morata e la Juventus potrebbe forse ‘accontentarlo’ con un nome non certo di grido. Ovvero quello di Pavoletti, come anticipatovi da Calciomercato.it la scorsa settimana, che il Cagliari sarebbe ben disposto a lasciare andare. Il ‘Corriere dello Sport’ parla di Juve propensa a portarlo a Torino, anche perché decisamente più alla portata di altri profili di maggior spessore, vedi Giroud.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato: il Real avanza per Alaba, ma ci prova anche il PSG

Accostato anche all’Inter, il bomber 32enne rappresenterebbe una sorta di pedina di scambio di Reynolds, il giovane terzino statunitense che i bianconeri stanno provando a prendere in sinergia con un club amico – in pole c’è proprio il Cagliari – visto che non hanno più spazio per giocatori extracomunitari. Nel mirino pure della Roma, il classe 2001 potrebbe finire in Sardegna con la formula del prestito. In lizza per il ruolo di vice Morata c’è sempre pure l’ex Llorente, ai margini del Napoli.