Continua il gelo tra Gasperini e il ‘Papu’ Gomez: l’argentino si è allenato a parte a Zingonia

Ripresa degli allenamenti a Zingonia per l’Atalanta: c’è da preparare la doppia sfida casalinga con Sassuolo e Parma, rispettivamente il 3 e il 6 gennaio. La notizia della giornata è legata al ‘Papu’ Gomez, che si è allenato a parte e non con il gruppo, come riportato da ‘SkySport’: nessun problema fisico per l’argentino, che a questo punto sembra esser stato messo completamente in disparte da Gasperini. L’addio a gennaio sembra oramai sempre più scontato e vani sono stati i tentativi di ricucire lo strappo.

Non a caso l’Atalanta ha già iniziato a guardarsi intorno, puntando forte su Gaston Ramirez: il trequartista della Sampdoria, come vi abbiamo raccontato, è in scadenza di contratto e potrebbe separarsi dalla gestione Ranieri già a gennaio. L’arrivo dell’uruguaiano chiaramente sarebbe in sostituzione di Gomez, che a questo punto dovrà guardarsi intorno e valutare se continuare a vestire il nerazzurro: lo farebbe, però, con qualche chilometro di distanza da Bergamo, precisamente all’Inter.