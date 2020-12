Incontro tra Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis a Firenze: i presidenti di Juventus e Napoli a colloquio anche sul mercato

Faccia a faccia, il primo dopo la pronuncia del Consiglio di Garanzia dello Sport del Coni: Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis, presidenti di Juventus e Napoli, si sono incontrati a Firenze in occasione di una riunione della commissione della Lega che ha come oggetto i fondi d’investimento per la creazione della media company con la cordata CVC.

Un vertice che per il numero uno bianconero e quello azzurro sarà l'occasione anche per discutere di altro. Sicuramente si parla della data in cui recuperare Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre.

Calciomercato, incontro Agnelli – De Laurentiis: da Llorente a Milik

Poi si virerà probabilmente anche sul calciomercato e qui i nomi in ballo sono due: c’è Fernando Llorente che è in uscita dal club partenopeo e che la Juventus potrebbe accogliere come quarto attaccante, ma che è stato sondato anche dal Milan. Ma c’è soprattutto Arek Milik. Il polacco è seguito da tempo dai bianconeri, ma il Napoli – nonostante il contratto in scadenza a fine stagione – non si muove dalla sua richiesta: 18 milioni per cederlo a gennaio.

L’incontro potrebbe essere un momento di confronto per provare ad avvicinare le due società. Dal recupero di Juve-Napoli a Milik, il faccia a faccia Agnelli-De Laurentiis non si preannuncia avaro di argomenti.