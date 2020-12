Inter e Juventus pronte a dar vita all’ennesimo duello di calciomercato: doppio blitz per Wijnaldum e super offerta, ma anche Klopp non molla

La finestra di calciomercato di gennaio si prepara a essere nuovamente al risparmio vista la situazione economica attuale. Per questo motivi acquisteranno particolare importanza i colpi a parametro zero e la relativa capacità di giocare in anticipo. Tra i nomi più importanti c’è senza dubbio Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto con il Liverpool. Il centrocampista olandese è giocatore affidabile, in grado di garantire anche presenza in zona gol. Un elemento che è mancato parecchio sia all’Inter che alla Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna | Ritorno incredibile: 35 milioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, 22 milioni subito | Vola in Premier

Calciomercato Juventus, che offerta a Wijnaldum: Inter battuta, ma Klopp non molla

Non a caso entrambe – come si legge su ‘Calciomercatoweb.it‘ starebbero spingendo in queste ore per strappare gratis Wijnaldum. Marotta e Agnelli sarebbero in pressing, per l’ennesimo duello di mercato emozionante. Un’occasione imperdibile per entrambe, ma non solo, dal momento che su di lui ha messo gli occhi anche il Barcellona. Inter e Juve, però, sarebbero le due squadre più interessate concretamente, con un doppio blitz pronto a essere messo in atto. E i bianconeri avrebbero proposto un ingaggio da ben 6,5 milioni netti per 4 anni (42 milioni lordi totali), anche grazie al Decreto Crescita, che sbaraglierebbe la concorrenza.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ma anche il Liverpool non molla: secondo ‘Sky Sport’, infatti i Reds avrebbero avanzato una nuova offerta di contratto a Wijnaldum qualche settimana fa. L’olandese però non ha ancora accettato, vuole riflettere, ma in ogni caso darà priorità al Liverpool e a Klopp, per rispetto. Il manager tedesco sarà il primo a sapere della sua decisione, prima di ogni eventuale trattativa con altri club. Ma ogni scenario è ancora aperto, Wijnaldum valuta ogni offerta.