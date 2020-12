Il calciomercato di gennaio si avvicina e le ultime indiscrezioni parlano di una possibile beffa per Inter e Juventus sulla fascia

Archiviata la prima parte di stagione, le big europee iniziano a muoversi con maggiore concretezza in vista del calciomercato di gennaio. Una sessione che, come quella estiva, sarà per forza di cose condizionata dall’emergenza Covid. Alle prese con un bilancio allarmante, il Barcellona vorrebbe regalare a Koeman un difensore e un attaccante, ma per arrivare a dama ha bisogno di cedere almeno due o tre giocatori. Uno dei principali indiziati a fare i bagagli resta Junior Firpo, seguito anche da Inter e Juventus.

Calciomercato Inter e Juventus: offerte dalla Premier per Firpo

Bianconeri e nerazzurri vorrebbero il terzino sinistro in prestito, una soluzione non tanto gradita al Barcellona, anche in virtù di alcune chiamate arrivate dall’Inghilterra. Secondo ‘Sport’, infatti, West Ham e Wolverhampton (con Jorge Mendes protagonista) sarebbero interessate all’ex Betis, che i catalani vorrebbero vendere per 22 milioni di euro, con il 10% di tale cifra destinato agli andalusi.