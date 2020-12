La Juventus potrebbe rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo sul calciomercato e puntare una nuova prima punta. Di seguito gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Fernando Llorente potrebbe essere nuovamente a Torino, con la maglia della Juventus. Il club bianconero potrebbe decidere di tornare sul mercato per acquistare una prima punta di grande fisicità che possa completare il reparto offensivo di Andrea Pirlo e garantire un’alternativa in più in attacco. Lo spagnolo è ormai ai margini del Napoli: non rientra nelle rotazioni da diversi mesi ed è pronto all’addio a gennaio. Diversi club sono interessati, ma la volontà della punta potrebbe essere cruciale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, da Milik a Llorente: Giuntoli fa il punto

Calciomercato Juventus, possibilità Llorente: le ultime novità

Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, anche il Milan ha sondato Llorente, ma per ora si tratta solo di un’idea. Vi abbiamo parlato anche della pista Sampdoria, ma ora l’operazione è in standby, con i blucerchiati che stanno valutando a monte se concludere operazioni in attacco a gennaio.

In ogni caso, Llorente sembra aver scelto la sua meta ideale e si tratta proprio della Juventus. L’attaccante preferisce il ritorno a Torino anche al Milan: in bianconero troverebbe, inoltre, Andrea Pirlo in panchina, con cui i rapporti sono ottimi. Lo spagnolo è fermo, però, da diversi mesi: vedremo che valutazioni opererà la Juventus e se farà partire un assalto concreto all’attaccante.