Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli fa il punto sul mercato e si sofferma soprattutto sui casi Milik e Llorente

Milik e Llorente via a gennaio: il Napoli ha le idee chiare su quel che sarà il prossimo calciomercato. Ne parla a ‘Sky’ Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro, poca prima dell’inizio della gara contro la Lazio. Il dirigente dei partenopei spiega la situazione Milik dopo l’incontro dei giorni scorsi: “Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti, noi crediamo che un attaccante faccia comodo a tante squadre. Siamo convinti che alla fine troveremo un soluzione. Credo che lui voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo. Questa è la sua volontà”.

E proprio il polacco potrebbe essere una delle due uscite che il Napoli farà a gennaio: “Credo ci saranno solo un paio di uscite – afferma Giuntoli escludendo acquisti -, in entrata non faremo niente. Siamo contenti della rosa. Saranno Milik e Llorente (accostato al Milan)? Può darsi. Alcuni come Hysaj e Maksimovic sono in scadenza. La volontà nostra loro la conoscono bene: per ora non c’è accordo. E’ una porta aperta”.