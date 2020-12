Caccia al centrocampista in casa Juventus: dalla Spagna balza agli onori della cronaca il profilo di Fabian Ruiz del Napoli

La Juventus di Andrea Pirlo sta iniziando a prendere forma nonostante le inevitabili difficoltà iniziale. Work in progress soprattutto a centrocampo dove l’allenatore bianconero è ancora a caccia della giusta amalgama tra gli interpreti attualmente a disposizione. La dirigenza dal canto suo invece sta già lavorando su quella che sarà la Juve del futuro, mettendo nel mirino proprio un colpo di rilievo per la mediana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, nel mirino c’è Fabian Ruiz: pronta l’offerta

Stando a quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ la Juventus starebbe pensando a Fabian Ruiz per la prossima stagione. Il centrocampista iberico ha un contratto con il Napoli che scadrà nel giugno 2023 e nei mesi scorsi è stato seguito dalle big di Spagna, Real Madrid e Barcellona. L’ex Betis non sarebbe troppo contento dell’attuale impiego da parte di Gattuso che sta peraltro anche cambiando spesso l’assetto del centrocampo. Fabian Ruiz non vuole perdere il treno nazionale in vista dei prossimi Europei e potrebbe così pensare di salutare il Napoli. Dal canto suo De Laurentiis vuole almeno 60 milioni di euro per lasciarlo andare. La Juventus sarebbe fiduciosa di poter trovare un’intesa.