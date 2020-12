La Juventus alla ricerca di rinforzi guarda anche in casa Napoli: qui un azzurro fa gola a Fabio Paratici

La Juventus guarda in casa Napoli: Fabian Ruiz intriga la dirigenza bianconera alla ricerca di un centrocampista che possa aumentare la qualità della mediana di Pirlo. Lo spagnolo potrebbe essere il profilo giusto anche perché nel Napoli non vive un momento di grande forma. Nella gara contro la Sampdoria è stato lasciato fuori nell’intervallo e le ultime uscite degli azzurri hanno dimostrato che l’accoppiata Demme-Bakayoko è più funzionale per il gioco di Gattuso. Così un addio estivo non è da scartare a priori, con Barcellona e Real Madrid che da mesi ormai lo hanno messo nel mirino. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba via a gennaio | Annuncio di Raiola

Calciomercato Juventus, idea Fabian Ruiz: carta Demiral

Alla sfida potrebbe partecipare anche la Juventus che vede nello spagnolo un possibile affare per la prossima stagione. Il presidente De Laurentiis ha fissato una valutazione molto alta (nella trattativa per il rinnovo si discute su una clausola intorno ai 100 milioni), che con il Covid è destinata a scendere ma comunque superiore ai 50 milioni. I bianconeri potrebbero provare ad abbassare l’esborso cash con qualche contropartita: difficile Bernardeschi, più facile che il Napoli prenda in considerazione l’ipotesi Demiral.