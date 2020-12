Calciomercato Juventus, Pogba via a gennaio | Annuncio di Raiola

In occasione del ‘Golden Boy’, Mino Raiola ha parlato del possibile approdo di Paul Pogba alla Juventus nel mercato di gennaio

Il possibile affare che sta infiammando il mercato nelle ultime settimane è quello relativo al ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese sta vivendo il periodo più difficile della sua carriera, il feeling con il Manchester United non è più decollato e adesso sembra essere tutto pronto per il suo addio. Le dichiarazioni di Mino Raiola, agente del calciatore, di settimana scorsa hanno fatto intendere che non ci sia più la possibilità di una pace fra il giocatore ed i ‘Red Devils’. Da quel momento, poi, si è scatenato l’inferno ed è iniziato subito il tam tam riguardo al possibile ritorno di Pogba a Torino. Oggi Raiola è tornato a parlare del suo assistito.

Calciomercato Juventus, Raiola frena | “Difficilmente si muoverà a gennaio”

L’uomo che ha fatto tornare la Juventus a desiderare Pogba, oggi ha cambiato nuovamente le carte in tavola facendo maggiore chiarezza sulla situazione a Manchester. Intervenuto in occasione della cerimonia del ‘Golden Boy’, evento organizzato da ‘Tuttosport’, Mino Raiola sul francese ha dichiarato: “Avrà un grande futuro. In Inghilterra sono parecchio sensibili quando si fa il nome di Pogba, io ho espresso solamente un mio pensiero. Niente di eclatante”. Poi, il celebre agente ha rincarato la dose. “Dovrei aver parlato di estate, i grandi giocatori difficilmente si muovono nel mercato di gennaio. Vedremo in estate, il mondo è molto cambiato adesso”.