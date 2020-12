L’Inter a caccia di un attaccante per completare il reparto offensivo di Conte. Pavoletti sarebbe però stato scartato dai nerazzurri

Antonio Conte non vuole farsi sfuggire lo scudetto per interrompere anche il dominio della Juventus negli ultimi nove anni. Oltre ad un centrocampista di livello internazionale grazie all’addio di Eriksen, l’Inter punta anche ad una quarta punta in grado di completare il reparto a disposizione del tecnico salentino e sostituire Pinamonti, che ha avuto finora poco spazio e destinato a partire.

Inter, Conte scarta Pavoletti per l’attacco

Nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione figurano diversi nomi: da Gervinho a Lasagna, fino all’occasione ‘Papu’ Gomez se l’argentino dovesse rompere definitivamente con l’Atalanta e lasciare Bergamo. Anche Leonardo Pavoletti è stato accostato negli ultimi tempi ai nerazzurri, con l’attaccante del Cagliari in ripresa dopo il doppio grave infortunio al ginocchio. Stando però al ‘Corriere dello Sport’, Pavoletti non sarebbe nel mirino di Marotta e Conte. Sia la dirigenza che l’ex Ct della Nazionale, infatti, avrebbero bocciato un possibile arrivo ad Appiano Gentile del centravanti. Niente Inter quindi per Pavoletti, che sarebbe finito nei radar della Juve come vice Morata.