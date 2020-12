L’Inter potrebbe tentare di affondare un colpo sensazionale nelle prossime settimane sul calciomercato con la regia di Mino Raiola. Ecco perché sarebbe perfetto per Antonio Conte

Il futuro di Rodrigo de Paul continua a far discutere. Il trequartista argentino piace molto all’Inter e il possibile cambio di agente con l’approdo nella scuderia di Mino Raiola, come vi abbiamo riportato nella serata di ieri, potrebbe favorire l’addio del calciatore all’Udinese. Il club bianconero, però, non si sposta dalla valutazione di 35 milioni di euro per cedere il suo gioiello. Per questo, nell’affare potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche: occhio, in tal senso, alla posizione di Andrea Pinamonti che sta trovando pochissimo spazio in questa stagione.

Calciomercato Inter, ecco perché de Paul sarebbe perfetto per Conte

L’argentino garantirebbe caratteristiche attualmente mancanti nel centrocampo dell’Inter. Vidal e Barella hanno maggiore forza e abilità nel recupero del pallone, mentre l’argentino darebbe il cambio di passo in grado di creare superiorità numerica con continuità e varcare le linee difensive di avversari inizialmente molto chiusi. Proprio uno dei talloni dell’Inter di Conte nella prima parte di stagione.

De Paul ha inoltre un’innata visione di gioco che gli permette di essere decisivo in zona assist, ma anche nella circolazione del pallone, come regista decentrato. Porterebbe anche un bottino di gol da calci piazzati e con tiri dalla distanza che attualmente mancano nei numeri di questa stagione. Insomma, un calciatore completo, che a Udine ha migliorato anche la sua fase difensiva e sarebbe lo sprint ideale per il gioco di Conte.