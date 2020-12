Nella sfida contro l’Arsenal, il Chelsea di Lampard ha lasciato in panchina sia Emerson che Giroud. Possibile addio a gennaio

Emerson Palmieri non rientra nei piani del Chelsea. Dopo la titolarità di cinque giorni fa, il terzino della Nazionale italiana è tornato a sedere in panchina nel derby contro l’Arsenal. Restano dunque solo due le presenze in Premier League dell’ex Roma e Palermo, per un totale di 88 minuti. Il segnale è davvero molto chiaro: l’addio a Londra di Emerson Palmieri può concretizzarsi già durante il calciomercato di gennaio.

La Serie A lo aspetta. Sono soprattutto due i club che continuano a seguire con interesse il calciatore classe 1994, l’Inter di Antonio Conte e il Napoli di Gennaro Gattuso e i prossimi giorni potrebbero essere quelli dell’affondo decisivo.

Calciomercato Inter, sfida scudetto per Giroud

Stasera da Londra, però, arrivano segnali importanti, che hanno fatto drizzare le orecchie a diversi club europei anche su Olivier Giroud che continua a non essere una prima scelta. Anche oggi, infatti, così come contro il West Ham, è rimasto in panchina per tutta la partita. Non è bastato il 3-0 dei Gunners per spingere Lampard a gettarlo nella mischia. Anche in questo caso è l’Inter in prima fila. I nerazzurri sono da tempo alla ricerca di un vice Lukaku d’esperienza e Giroud è il preferito di Conte. Per l’esperto attaccante francese, però, attenzione anche a Milan e Juventus, in Italia, e al Marsiglia in Francia.