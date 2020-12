Cristiano Ronaldo ha mandato un messaggio chiaro sia alla Juventus che ai tifosi dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina

La Juventus crolla 3-0 con la Fiorentina e chiude malamente il suo 2020. Una prestazione fortemente condizionata dall’inferiorità numerica, ma in generale la squadra di Andrea Pirlo non ha dato sensazioni positive. Al contrario i viola fanno festa e possono passare un Natale senza dubbio più tranquillo. I bianconeri, invece, oggi vivono un po’ di maretta sui social, in primis Bonucci e Cuadrado mentre Cristiano Ronaldo è stato tra gli ultimi ad arrendersi. Se da una parte il capitano juventino ha chiesto scusa, dall’altra il portoghese ha voluto lanciare un messaggio chiaro sia ai compagni che ai tifosi.

Juventus-Fiorentina, Ronaldo: “Risultato inaccettabile”. Poi parla ai tifosi: “Credete in noi”

CR7 ha scritto su Instagram un post molto chiaro: “Ieri, con una prestazione ‘povera’ e un risultato lontano dall’essere accettabile, abbiamo chiuso il nostro calendario del 2020, un anno speciale per tanti motivi. Stadi vuoi, protocolli Covid, partite rinviate, lunghe pause e un calendario molto fitto. Ma queste non sono scuse per niente. Sappiamo di dover dare di più, per giocare meglio e vincere in maniera più netta. Siamo la Juventus! E semplicemente non possiamo accettare niente di meno dell’eccellenza sul campo – continua Ronaldo -“.

“Spero che questa breve sosta possa aiutarci a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è ancora molto lunga e alla fine crediamo che ancora una volta festeggeremo con i nostri tifosi”. E proprio ai sostenitori bianconeri, il portoghese rivolge l’ultima ‘richiesta‘: “Credete in noi, fidatevi della nostra squadra quanto ce ne fidiamo noi e ce la faremo! Fino alla fine!”