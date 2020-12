Con un breve messaggio su Instagram Bonucci si è scusato per la prova di ieri. Tra i commenti spunta anche la risposta di Pjanic ora al Barcellona

Serata completamente da dimenticare quella d ieri per la Juventus che ha fatto registrare un pesantissimo KO per 3-0 in casa contro la Fiorentina. Chiuso quindi nel peggiore dei modi il 2020 come evidenziato anche dal messaggio postato da Bonucci su Instagram che si è scusato pubblicamente con i tifosi per una prova gravemente insufficiente: “La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere“. Tanti i commenti contro il difensore bianconero che fanno scattare anche possibili voci relative al mercato in relazione ad un ciclo che va verso la conclusione.

Sotto al post al netto di un popolo juventino diviso tra chi sostiene Bonucci e chi invece lo vorrebbe in partenza da Torino, spunta anche il messaggio di Miralem Pjanic che ha scritto “Avanti fratello”. Un incoraggiamento che può essere interpretato anche come ‘indizio’ social in merito al futuro lontano dai bianconeri dello stesso Bonucci, magari proprio a Barcellona, senza dimenticare il Manchester City di Pep Guardiola da sempre suo estimatore. Si tratta ad oggi solamente di speculazioni, ciò che è certo è che il centrale juventino dovrà cambiare marcia insieme ai suoi compagni per scacciare anche le voci di mercato.