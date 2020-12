Juventus-Fiorentina, disastro bianconero: Cuadrado-Bonucci nel mirino!

La Juventus va sotto contro la Fiorentina con un gol di Vlahovic e resta in dieci per l’espulsione di Cuadrado. Tifosi scatenati sui social

Partita in salita per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri sono andati sotto dopo solo tre minuti per un gol di Vlahovic. Il match contro la Fiorentina, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, si è maggiormente complicato 15 minuti dopo con l’espulsione di Cuadrado.

Dopo la grande prova contro il Parma i campionati d’Italia sono in netta difficoltà. I tifosi della Juventus hanno individuato in Bonucci e ovviamente nel colombiano, i maggiori responsabili. I messaggi sui social contro il difensore e l’ex Fiorentina sono davvero parecchi:

Bonucci & Cuadrado OUT!! — andreee (@andhrzz) December 22, 2020

Bonucci indecente. Ramsey clamorosamente scarso. Una mano clamorosamente non data. Espulsione identica contro l’Atalanta peccato che qui c’è il rosso e li no. Compimenti #JuveFiorentina — Jacopo Carrettoni (@jacopocarre) December 22, 2020

CUADRADO OUT

BONUCCI OUT

BENTANCUR OUT

PIRLO OUT — E.Costa (@STOPRACISM30) December 22, 2020