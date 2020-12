Il Napoli esulta per la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che annulla il punto di penalizzazione e lo 0-3 a tavolino con la Juve: parla De Laurentiis

Il Napoli avrà la possibilità di sfidare la Juventus. In questi mesi il club azzurro ha più volte espresso il proprio rammarico per non aver potuto giocare il match contro i bianconeri a inizio campionato, soprattutto in un momento favorevole come era quello. Alla fine il Collegio di Garanzia ha dato ragione al Napoli, a cui è stato tolto il punto di penalizzazione e lo 0-3 a tavolino.

Se la Juventus si è detta “indifferente”, in quanto sempre stata “estranea” alla vicenda, il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis – che poche ore fa si era detto ottimista – ha commentato così su Twitter la decisione del Coni: “Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole“. Ora, dopo i cambiamenti in classifica, c’è attesa per la data del recupero.