Il Coni ha deciso che Juventus-Napoli dovrà giocarsi, ma ora c’è il problema della data: calendario fitto fino a maggio

Il Coni ha deciso: Juventus-Napoli va giocata. Tolto lo 0-3 a tavolino voluto dal giudice sportivo e confermato in Appello. Niente -1 in classifica per il Napoli ed ora occorrerà trovare la data per poter disputare il match all”Allianz Stadium’. Impresa non semplice perché, soprattutto in questo anno così particolare, il calendario è serratissimo e date disponibili sono poche e condizionate dagli eventi. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

La prima data utile sarebbe il 13 gennaio ma è occupata dagli ottavi di coppa Italia: la settimana dopo c’è in infrasettimanale la Supercoppa proprio tra Juve e Napoli, poi ancora coppa Italia con quarti e semifinali. Si arriva così al 13 febbraio quando è in calendario Napoli-Juventus e poi tornano le coppe europee con Napoli e Juventus impegnate. Un puzzle intricato che toccherà alla Lega sciogliere o ‘sperare’ che le due formazioni escano il prima possibile da una delle competizioni in cui sono impegnate.