Tiene sempre banco il futuro di Paulo Dybala alla Juventus. Voci infondate su un possibile scambio con il Barcellona per il gioiellino Ansu Fati

La Juventus vola con il Moraldo in attacco. Cristiano Ronaldo e Morata scatenati a Parma: doppietta per CR7, gol e assist per il centravanti spagnolo. Nessuno si è accorto dell’assenza di Paulo Dybala, fermo per un affaticamento muscolare e assente nella serata del ‘Tardini’. L’argentino potrebbe recuperare per la sfida di domani contro la Fiorentina, ma difficilmente avrà una chance dal 1′ viste le condizioni dei due compagni di reparto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala più Bernardeschi | Scambio due per uno

LEGGI ANCHE >>> Juventus, non solo Moraldo | “Determinanti” per Pirlo: due frecce per la svolta

Juventus, futuro Dybala: fantamercato lo scambio con Ansu Fati

Oltre alla questione campo è anche l’argomento rinnovo a tenere banco per la ‘Joya’, con l’incontro tra le parti che è slittato più volte nei mesi scorsi. Il presidente Agnelli ha rivelato di un’offerta già inoltrata al fantasista e i primi mesi del 2021 potrebbe essere decisivi per il futuro del numero dieci. Da escludere un addio a gennaio, diversa sarebbe invece la situazione in estate senza la firma sul nuovo contratto. La Juve lo valuta almeno 80 milioni di euro e stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna avrebbe sondato il terreno con il Barcellona per uno scambio con Ansu Fati. Voci però infondate come riporta ‘Sportmediaset’, che ha catalogato come ‘fantamercato’ una possibile operazione tra Dybala e il gioiellino del Barça. Tra campo, rinnovo e mercato: Dybala sempre al centro dell’attualità bianconera.