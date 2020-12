Calciomercato Juventus, sgambetto Manchester United per Alaba

Il difensore del Bayern, David Alaba, continua ad agitare il mercato della Juventus, e non solo. L’austriaco si svincolerà a giugno 2021

Il nome di David Alaba continua ad agitare il calciomercato europeo. E non potrebbe essere altrimenti. Il 28enne difensore non ha trovato l’accordo per il prolungamento contrattuale col Bayern Monaco e, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà i bavaresi nel giugno prossimo a parametro zero. Una situazione che stuzzica, e non poco, tutti i maggior top club europei, Juventus compresa, anche se le altissime richieste d’ingaggio che circolano, 20 milioni di euro all’anno, frenano tutte le società, soprattutto in questo momento difficile. In ogni caso, ai bianconeri, al Manchester City, al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Barcellona, al Real Madrid e al Liverpool, si è aggiunto un altro club nella corsa all’austriaco.

Second la ‘Bild’, infatti, anche il Manchester United si sarebbe messo in fila per accaparrarsi le prestazioni di Alaba. I ‘Red Devils’ tornano, così, ad incrociare la Juventus in chiave calciomercato, dopo le voci che vorrebbero il ritorno, già a gennaio di Paul Pogba a Torino, a maggior ragione dopo le dichiarazioni del suo agente, Mino Raiola (“A Manchester è infelice, deve cambiare aria”).