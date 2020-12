Premiato nei giorni scorsi con il Golden Boy, Erling Haaland è uno degli attaccanti più corteggiati d’Europa e piace anche alla Juventus

Vincitore dell’edizione 2020 del ‘Golden Boy’, Erling Haaland sta provando a bruciare le tappe per rientrare dall’infortunio, ma le sue condizioni fisiche non sono l’unico argomento d’interesse. Confermatosi come uno dei migliori bomber al mondo, l’attaccante norvegese continua ad essere al centro di numerose voci di calciomercato. Corteggiato da Barcellona, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Psg all’estero, lex Salisburgo ha estimatori anche in Italia dove, oltre alla Juventus, di recente si è parlato anche del Milan.

Calciomercato Juventus, offerta rifiutata per Haaland

Per quanto riguarda i bianconeri, ‘Diario Gol’ parla di un’offerta “presentata molto recentemente”, ma ignorata dall’attaccante ventenne. Arrivato in Germania nel gennaio del 2020, Haaland ha realizzato 33 gol in 32 presenze con la maglia giallonera, fornendo anche 6 assist ai propri compagni.