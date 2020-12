Calciomercato Milan, Haaland regalo scudetto: gli scenari

Calciomercato Milan, i rossoneri sognano lo scudetto e il ‘regalo’ Haaland da parte di Raiola come erede di Ibrahimovic

La grande partenza stagionale del Milan spalanca prospettive per i rossoneri che sembravano irraggiungibili, solo alcuni mesi fa. I rossoneri, lanciati in vetta alla classifica, si sono iscritti a sorpresa alla corsa scudetto, che settimana dopo settimana assume connotati sempre più concreti. La presenza di Ibrahimovic ha fatto molto e potrebbe, addirittura, aprire la strada per il ritorno di campioni di grande spessore con la maglia del Diavolo.

Calciomercato Milan, Haaland è il sogno per il dopo-Ibra

Tra i bomber del futuro, impossibile non pensare a Erling Haaland, una vera macchina da gol con il Borussia Dortmund. Il padre, l’ex calciatore Alf-Inge, in un’intervista a ‘Tuttosport’ ha citato proprio Ibrahimovic tra gli idoli del figlio. Una ‘legacy’ che, chissà, visto che i due condividono lo stesso procuratore, Mino Raiola, potrebbe diventare una interessante suggestione. Con un Milan che, con la conquista dello scudetto, potrebbe riguadagnare appeal e ‘regalarsi’ sul mercato un grandissimo colpo, uno che ricordiamo è stato vicino alla Juventus un anno fa e piace anche all’Inter. Ma, è bene ricordarlo, al momento si tratta di un’ipotesi estremamente difficile. Dal punto di vista economico, ben altre le armi che i top club europei possono mettere in campo.