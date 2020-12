Mino Raiola apre ad un approdo in Serie A di Erling Haaland: il bomber del Borussia Dortmund potrebbe far gola a Inter, Juventus e Milan

Haaland in Serie A, possibile: a dirlo è Mino Raiola, agente dell’attaccante norvegese del Borussia Dortmund. Il 21enne ha ricevuto oggi il Golden Boy e proprio nel corso della cerimonia il procuratore non ha escluso un futuro in Italia per l’ex Salisburgo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Haaland ha un grande futuro davanti a sé – ha affermato Raiola – è straordinario. E’ capace di gestirsi dentro e fuori dal campo”. L’agente continua spiegando: “Haaland è il nostro Viking. I Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, e lo farà anche lui”. Poi l’apertura alla Serie A: “Non si sa mai: un trasferimento in Italia non è da escludere”.

Haaland prima di trasferirsi in Germania è stato a lungo vicino alla Juventus e proprio i bianconeri potrebbe farci un pensierino. Il 20enne sarebbe però anche il profilo giusto per il Milan, come post Ibrahimovic, e potrebbe far gola anche all’Inter.