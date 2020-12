Dybala si è sbloccato in campionato, ma potrebbe comunque lasciare la Juventus e rientrare nell’operazione per il ritorno a Torino di Pogba

Paulo Dybala si è finalmente sbloccato ieri in campionato al ‘Ferraris’ nella vittoriosa trasferta di campionato della Juventus contro il Genoa. Il numero dieci non esultava in campionato dallo scorso 4 luglio nel derby con il Torino: una liberazione per l’ex Palermo, come conferma anche l’abbraccio con Pirlo dopo la rete.

Calciomercato Juventus, Dybala sul piatto per il ritorno di Pogba

Prodezza che non allontana però i rumors sul futuro di Dybala, con le negoziazioni per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 sempre in stand-by come ha confermato anche lo stesso giocatore. Non c’è ancora l’accordo sulle cifre per il nuovo ingaggio del classe ’93, con la Juve che non chiude ad una possibile cessione in presenza di una ghiotta offerta o di un’operazione che possa prevedere l’arrivo a Torino di un altro big. Come ad esempio Paul Pogba, sempre nei desideri di Paratici e in uscita dal Manchester United. La ‘Vecchia Signora’ per il francese – riporta ‘Rai Sport’ – può mettere sul piatto proprio Dybala e questa volta lo scenario potrebbe essere diverso dopo il rifiuto dell’argentino nell’estate 2019 ai ‘Red Devils’.

Lo United però chiuderebbe ad uno scambio alla pari e vorrebbe anche una parte cash di 30 milioni di euro. Un altro scoglio sarebbe la richiesta di Dybala che pretenderebbe il doppio dello stipendio, ovvero 14 milioni all’anno. Raiola nonostante le ultime polemiche starebbe mediando nella trattativa, con la Juventus che spalmerebbe in cinque stagioni l’ingaggio da 17 milioni di euro netti di Pogba.