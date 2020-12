Calciomercato Juventus, terremoto Pogba | È guerra

Calciomercato Juventus, nuovo capitolo del ‘caso’ Pogba: arrivano ora le dichiarazioni a mezzo social del centrocampista francese

La Juventus continua a guardare al mercato di gennaio e non solo per rinforzarsi. I bianconeri, tra i propri obiettivi, continuano a cullare il sogno del ritorno di Paul Pogba, più volte ventilato nel corso delle ultime sessioni di trasferimenti. Situazione del centrocampista francese, in forza al Manchester United, in costante evoluzione e che potrebbe regalare sorprese da qui a qualche settimana.

Il giocatore, di suo, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui ribadisce la sua fedeltà ai ‘Red Devils’ e in cui sminuisce le recenti voci su di lui (“bla bla bla is not important”). Un post in controtendenza con le recenti dichiarazioni del suo agente, Mino Raiola, che aveva parlato di ‘avventura finita’ e della infelicità del francese. Ieri, dalla Germania si era intanto vociferato di una separazione tra Raiola e Pogba. Il procuratore aveva replicato derubricando tutto a ‘fake news’.