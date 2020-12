SONDAGGIO CMIT | Juventus, Pogba l’uomo giusto per la Champions

Nel sondaggio odierno, abbiamo chiesto ai nostri utenti se può essere Pogba l’uomo giusto per far vincere la Champions League alla Juventus

Da quando Mino Raiola ha palesato ai quattro venti la volontà di Paul Pogba di lasciare il Manchester United il prima possibile, il francese è tornato ad essere accostato alla Juventus. Nel sondaggio odierno di ‘Calciomercato.it‘, abbiamo chiesto ai follower del nostro profilo ‘Twitter’ se Pogba può essere l’uomo giusto per riportare i bianconeri a vincere la Champions League. Per il 69,4% dei votanti non ci sono dubbi: il ritorno del ‘Polpo’ può essere la chiave per il destino europeo della Juventus.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Al contrario, per il 30, 6% dei nostri utenti, l’eventuale arrivo di Pogba non servirà al club piemontese a vincere la Champions League. Probabilmente, la Juve è considerata ancora inferiore a diversi grandi club europei.