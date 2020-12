Calciomercato Juventus, sorpresa Pogba | Può lasciare Raiola

Negli ultimi giorni si sta parlando tantissimo di Paul Pogba in ottica addio allo United. Il centrocampista francese potrebbe addirittura lasciare Raiola

Sono giorni caldissimi in casa Manchester United per quanto concerne il futuro di Paul Pogba. Continuano infatti a far discutere le dichiarazioni di Mino Raiola che nei giorni scorsi ha ‘spinto’ il centrocampista francese sempre più lontano dai ‘Red Devils’. In Italia osserva con estrema attenzione la Juventus di Andrea Pirlo che spera di riportare a Torino un Pogba ormai sul viale del tramonto con la compagine inglese che lo riacquistò nell’estate 2016. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Il divorzio tra il francese e lo United potrebbe però non essere l’unico all’orizzonte. Secondo quanto sottolineato da ‘Sport Bild’ Mino Raiola è infatti pressato dallo stesso Pogba che spinge per trovare una nuova sistemazione, altrimenti il potente procuratore potrebbe perdere uno dei suoi assistiti principali. Una separazione che avrebbe dell’incredibile. Molto comunque in questo senso potrebbe dipendere dalle prossime mosse e dal possibile addio al Manchester United.