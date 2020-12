Calciomercato Juventus, Solskjaer contro Raiola | ‘Non mi influenza’

Il tecnico dei Red Devils spegne le polemiche su Pogba e dribbla le dichiarazioni di Raiola

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Mino Raiola che nei giorni scorsi ha allontanato Paul Pogba dal Manchester United. Chi però non ha voluto commentare l’accaduto è il tecnico dei Red Devils, Solskjaer, che durante la conferenza stampa che anticipa il derby col City ha ‘dribblato’ le domande: “Parlo con i miei giocatori ogni giorno e Paul non fa la differenza: vale anche per lui. Ci ritroviamo in piccoli gruppi a parlare di quello che succede e attualmente quello che mi ha deluso molto è l’eliminazione dalla Champions League. I giocatori volevano andare avanti nella competizione”.

Infine la stoccata a Raiola, spegnendo qualsiasi tipo di polemica e sottolineando anche la scarsa attenzione nei confronti delle dichiarazioni del procuratore di Pogba: “In ogni caso tutto ciò che dicono i rappresentanti dei vari giocatori non mi riguarda e non mi influenza. Sull’argomento ho già detto tutto”.