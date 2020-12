Mino Raiola parla del futuro di Haaland, talento seguito sul calciomercato anche dalla Juventus

Erling Haaland è tra i migliori prospetti del calcio mondiale e ormai da tempo ha attirato le attenzioni dei club più importanti. La Juventus è tra questi, ma Mino Raiola non si sbilancia: “Sta bene dov’è. Se in un futuro volesse mai andar via, come spesso succede a tutti i calciatori e non soltanto ai miei, allora lo comunicherà al proprio agente che a sua volta avviserà il club di competenza – spiega il noto agente a ‘Tuttosport’ – Perché è vero che i contratti sono fatti in linea di principio per essere rispettati, ma quello che conta di più, anche per le normative internazionali, è la volontà del giocatore”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco il nuovo Haaland | Prezzo già alle stelle!

Raiola ha parlato anche di questioni contrattuali: “Non è mia abitudine rivelare retroscena o eventuali trattative di mercato quando si parla di un giocatore che è legato da un contratto pluriennale con un club. Haaland, nella fattispecie, ha firmato con il Borussia Dortmund fino al 30 giugno 2024. I giornali scrivono dell’interesse del Real Madrid? Beh, non è una novità. Anzi, dove sarebbe la novità? Haaland al momento si trova benissimo sia nel Borussia che a Dortmund. Ha l’ambizione di vincere la Champions League. Haaland, quando se ne andrà, non lo farà per soldi, bensì per fascino e ambizione”.

IL PARAGONE – “Come Lukaku? Solskjær è un bravo ragazzo, ma Haaland assomiglia zero a Lukaku. L’unica cosa che li accomuna è il numero di maglia: il 9. Non ho mai visto un centravanti maturo come Erling alla sua età, forse solo Ronaldo il Fenomeno e Zlatan”.