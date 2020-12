Calciomercato Juventus, ecco il nuovo Haaland: Berisha del Salisburgo

Erling Braut Haaland è stato trattato dalla Juventus, ma alla fine l’affare non è andato in porto. Adesso, l’attenzione è tutta su Mergim Berisha

Nove gol realizzati nelle quindici partite disputate in questo inizio di stagione, quattro di questi in Champions League, alla sua prima esperienza nella massima competizione europea per club. Sembra il ruolino di marcia di Erling Braut Haaland, ma in realtà stiamo parlando di Mergim Berisha. In comune i due bomber hanno la maglia del Salisburgo. Il 20enne attaccante norvegese, ha lasciato il suo vecchio club nel gennaio di quest’anno per approdare al Borussia Dortmund, dove sta continuando a segnare a raffica. E gli austriaci non si sono persi d’animo: nello stesso periodo, hanno richiamato a ‘casa’ il 22enne attaccante tedesco dal prestito all’Altach. Una scelta che si è rivelata efficace, viste le prestazioni del calciatore dell’Under 21 della Germania. Che non possono passare inosservate.

Juventus, Haaland è sfumato. Ma Berisha può essere un ottimo colpo

La Juventus ha trattato a lungo Haaland, prima del passaggio al Borussia Dortmund, avversario della Lazio in Champions League questa sera. A frenare la trattativa, ci hanno pensato le altissime commissioni da corrispondere al manager Mino Raiola e al padre dell’attaccante della Norvegia. Nel frattempo, nella sessione estiva che si è chiusa il 5 ottobre scorso, il chief football officer, Fabio Paratici, ha cercato di portare in dote ad Andrea Pirlo due nuovi attaccanti. Alvaro Morata è arrivato, mentre l’altro obiettivo, Moise Kean, si è trasferito al Paris Saint-Germain. Il ‘buco’ nella rosa bianconera è rimasto, visto che gli attaccanti a disposizione sono tre: lo spagnolo, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Resta viva, dunque, la necessità di inserire un altro centravanti in squadra, che possa far rifiatare gli altri, o sostituirli in caso di indisponibilità. Berisha si inserirebbe alla perfezione nella nuova linea della Juve: giovane, dai costi non elevatissimi e di grande prospettiva. La valutazione attuale del calciatore, che partiva da 3 milioni di euro circa, si aggira intorno ai 12-15 milioni di euro, ma il Salisburgo è sempre una bottega cara e potrebbe far salire ancora il prezzo in brevissimo tempo. Ad ‘aiutare’ ulteriormente i campioni d’Italia in carica, potrebbe esserci l’Adidas: sponsor tecnico della Juventus e di Mergim Berisha. Suggestione e nient’altro allo stato attuale, ma sentiremo certamente parlare di questo giovane bomber nei prossimi mesi.

