Calciomercato Juventus, il papà di Haaland: “Futuro? Vedremo…”

Erling Haaland è il sogno dell’attacco della Juventus, il padre del ragazzo ha parlato anche del suo futuro

Esploso a Salisburgo, Erling Haaland si sta confermando come uno dei più promettenti talenti del calcio mondiale con la maglia del Borussia Dortmund. Il centravanti norvegese è oggetto del desiderio di tutti i più grandi top club europei, tra cui la Juventus. Un affare certamente complicato, visto che per acquistare il ragazzo bisognerà avvicinarsi ai 100 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel frattempo però, il padre del ragazzo, Alfie, intervistato da ‘Tuttosport’, ha parlato proprio del futuro del figlio: “A Dortmund sta molto bene ed è molto felice. Erling però ama le sfide e non si può mai sapere nel calcio cosa possa riservare il futuro. Vedremo…”.

Calciomercato Juventus, il padre di Haaland: “Ibra e Ronaldo i suoi idoli”

Da papà Alfie dunque ecco uno spiraglio per la Juventus e le altre big di poter avere in futuro Haaland nella propria rosa. Il padre, tra l’altro, ha raccontato anche un altro paio di aneddoti: “Ha sempre ammirato i giocatori che hanno segnato tanti gol. In particolare Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Erano i suoi idoli da bambino, insieme a due personaggi dei cartoni animati: Holly di ‘Holly e Benji’ e Robin Hood. In passato siamo venuti a Torino a vedere Juventus-Inter, l’atmosfera dello Stadium mi ha colpito molto, è stata una bellissima esperienza”. E chissà che Alfie non possa un giorno tornare in tribuna per vedere suo figlio dal vivo proprio in Serie A, magari con la maglia bianconera.