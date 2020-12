Calciomercato Juventus, Raiola sbotta: “Campioni delle fake news!”

Furioso Mino Raiola che sbotta sui social e smentisce le ultime notizie circolate sul conto di Paul Pogba

Furia Raiola. La serata è stata animata da un tweet al vetriolo dell’agente di Paul Pogba. Destinatario dell’invettiva del procuratore è il quotidiano tedesco Bild, ‘colpevole’ secondo Raiola di aver diffuso una notizia falsa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Campioni delle fake news – cinguetta l’agente su Twitter – . Come sempre, la Bild non si smentisce. Incredibile come le fake news si diffondano sempre”, l’attacco portato senza mezzi termini e taggando nel tweet anche Paul Pogba che su Instagram ha anche commentato, taggando a sua volta la Bild: “Quando non sai, non parlare”.

Calciomercato Juventus, Raiola contro la Bild per Pogba: il motivo

A far scatenare la rabbia di Raiola sarebbe stata la notizia diffusa dal quotidiano tedesco su una possibile rottura tra lui e il centrocampista francese. Il 27enne – secondo le indiscrezioni della Bild- non avrebbe gradito alcune esternazioni dell’agente da qui la riflessione sul possibile addio. Tutto falso ha tuonato Raiola con tanto di medaglia per i “campioni di fake news”.

Negli ultimi giorni si è molto parlato del futuro di Pogba proprio dopo alcune dichiarazioni di Raiola che di fatto sancivano la rottura definitiva con il Manchester United. Il francese è seguito da tempo dalla Juventus ed è nel mirino anche dell’Inter, per restare in Italia.