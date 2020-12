Calciomercato Inter, ‘assist’ di Pogba a Conte

Calciomercato Inter, nerazzurri a caccia di un rinforzo a centrocampo: l’aiuto a Conte può arrivare da Pogba, se va al Real Madrid

L’eliminazione dalla Champions League mette l’Inter e Antonio Conte alle strette. Si punta tutto sul campionato adesso, i nerazzurri non possono fallire nella missione scudetto, che sarà decisiva nelle valutazioni sull’operato del tecnico. Il club nelle gare europee ha mostrato lacune soprattutto a centrocampo, serve incrementare la qualità della manovra.

Un assist in questo senso può arrivare a Conte dal suo vecchio pupillo, Paul Pogba. Secondo il portale iberico ‘Fichajes’, infatti, il Real Madrid intende fare di tutto per accaparrarsi il francese, ormai in rotta con il Manchester United. Per un acquisto simile tuttavia i ‘Blancos’ avranno bisogno di fare cassa. Sul mercato potrebbe finire Federico Valverde, nonostante l’uruguaiano abbia fatto enormi progressi durante la gestione Zidane. Valverde era già nel mirino dell’Inter, un affare che potrebbe essere fattibile per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.