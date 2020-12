Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Pogba: tutte le cifre

Paul Pogba in vendita, Mino Raiola incendia il mercato e la Juventus è tra le favorite: possibile scambio con Dybala, tutte le cifre

Paul Pogba via dal Manchester United: a dare la sentenza è stato Mino Raiola, agente del centrocampista francese. Il ‘Polpo’ lascerà i Red Devils e lo farà al termine di un tira e molla che va avanti ormai da un paio di anni. Tanti quanto quelli in cui la Juventus ha provato a riportarlo a Torino: ora per i bianconeri potrebbe essere l’occasione giusta per portare a compimento l’assalto. Le condizioni ci sono e la società italiana potrebbe anche approfittare della situazione di Paulo Dybala. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In scadenza di contratto nel 2022, la trattativa per il rinnovo dell’argentino resta arenata davanti alla differenza tra richiesta ed offerta: 15 milioni di euro vorrebbe la Joya per allungare la sua permanenza sotto la Mole, non oltre i 12 quelli proposti dalla Juventus. Così, anche in virtù di una stagione non proprio entusiasmante, l’addio all’ex Palermo è nell’ordine delle cose e l’interesse del Manchester United non è un segreto.

Calciomercato Juventus, conferme per lo scambio Dybala-Pogba

Dybala è stato vicino ai ‘Red Devils’ già due estati fa, quando soltanto all’ultimo minuto sfumò lo scambio con Lukaku. Ora l’affare potrebbe riproporsi con il francese: il ‘Mirror’, infatti, conferma l’ipotesi di uno scambio Pogba-Dybala, di cui Calciomercato.it vi aveva già parlato. Un’idea che parte da una valutazione di 50 milioni circa per i due calciatori, ma fa i conti con le differenze di ingaggio: Pogba, infatti, a Manchester guadagna oltre 15 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto percepito dall’argentino alla Juventus. Numeri da far incastrare quindi, ma intanto l’idea di scambio resta in piedi.