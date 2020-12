Calciomercato Juventus e Inter, sgambetto per Pogba: ipotesi scambio

Mino Raiola ha ufficialmente aperto la caccia a Paul Pogba: Juventus in prima fila, ma occhio all’Inter che può sfruttare uno scambio

Pogba via dal Manchester United. Non ha utilizzato giri di parola Mino Raiola per porre fine all’esperienza ai ‘Red Devils’ del centrocampista francese. Per il ‘Polpo’ l’avventura allo United è giunta al capolinea, “ha bisogno di cambiare aria” ha sentenziato il suo agente ed allora la caccia al 27enne campione del mondo è aperta. Ovviamente Juventus in prima fila, visto che proprio Raiola ha aperto a questa eventualità, ma un Pogba sul mercato fa gola a tanti. Real Madrid e Psg con le antenne drizzate, ma lo stesso Raiola pensa anche all’Inter di Antonio Conte, l’allenatore che ha accompagnato il calciatore verso la consacrazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attacco su Pogba: “Mancano i soldi pure per Quagliarella”

Calciomercato Inter, idea Raiola: scambio Pogba-Skriniar

I nerazzurri potrebbero sfruttare l’interesse del Manchester United per Milan Skriniar. Il centrale slovacco è molto apprezzato in Premier League e Solskjaer ha bisogno di rinforzare il reparto arretrato. Le valutazioni simili per i due calciatori (intorno ai 50 milioni di euro) facilitarebbero l’affare, mentre l’ingaggio del francese sarebbe uno degli ostacoli da superare. Certo l’Inter cedendo Eriksen libererebbe un po’ di risorse a bilancio, ma si parla comunque di oltre 15 milioni di euro a stagione. Soltanto ipotesi, la certezza è che dopo le parole di Raiola di Pogba si parlerà ancora a lungo.

Inter, emergenza a centrocampista: out Barella e Vidal

L’eventuale arrivo di Pogba servirebbe ad un centrocampo in costante emergenza. Anche domani contro lo Shakhtar mancheranno Vidal (infortunatosi contro il Bologna) e Barella che non ha preso parte alla rifinitura di oggi.